Логотип для интернет-магазина женских аксессуаров

$80
Логотипы и ЗнакиЗакрыт35 заявок1220 просмотров
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#1$80

Требуется разработка логотипа для интернет-магазина с названием Atelieroom. В продаже бижутерия, сумки, шарфики.

Уже придуман предварительный вид офлайнового магазина и цветовая гамма - темно-серый антрацитовый фон и оранжевая надпись. В приложении картинка оранжевых кругляшков, которые будут использованы в отделке стен офлайнового магазина.

Требования к логотипу:

  • Фон - антрацит, темно-серый. Нужен также вариант логотипа на белом фоне.
  • Цвет текста - апельсиново-оранжевый
  • Возле названия использовать оранжевые кругляшки
  • Логотип должен нормально смотреться и на сайте, и как вывеска
  • Логотип должен быть уникальным, так как будет регистрироваться.
“Atelieroom” должно быть одним слитным словом.

Победителю конкурса на логотип также поставим задачу на разработку фирменного стиля - визитки, конверты, бланки, пакеты (оплата 40 у.е., это отдельно от данного конкурса). Нужно будет предоставить все исходники, указать шрифты и цвета.

Ждем ваши работы!

8 лет назад
Talar
Алла 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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