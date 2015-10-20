Логотип для интернет-магазина женских аксессуаров

# 1 — $ 80

Требуется разработка логотипа для интернет-магазина с названием Atelieroom. В продаже бижутерия, сумки, шарфики.

Уже придуман предварительный вид офлайнового магазина и цветовая гамма - темно-серый антрацитовый фон и оранжевая надпись. В приложении картинка оранжевых кругляшков, которые будут использованы в отделке стен офлайнового магазина.

Требования к логотипу:

Фон - антрацит, темно-серый. Нужен также вариант логотипа на белом фоне.

Цвет текста - апельсиново-оранжевый

Возле названия использовать оранжевые кругляшки

Логотип должен нормально смотреться и на сайте, и как вывеска

Логотип должен быть уникальным, так как будет регистрироваться.

“Atelieroom” должно быть одним слитным словом.

Победителю конкурса на логотип также поставим задачу на разработку фирменного стиля - визитки, конверты, бланки, пакеты (оплата 40 у.е., это отдельно от данного конкурса). Нужно будет предоставить все исходники, указать шрифты и цвета.

Ждем ваши работы!