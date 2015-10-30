Создание логотипа

$500
Логотипы и ЗнакиЗакрыт51 заявка451 просмотр
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Дедлайн: 30.10.2015 14-00

Требования к логотипу

Созданный Участником логотип должен содержать слова «Новий базар»,

соответствовать данным Требованиям, в том числе, отражать отличительные

характеристики объекта, иметь соответствующую цветовую гамму.

Дополнительные требования к логотипу:

-читабельность при масштабировании . Возможность размещения в качестве вывески, на упаковке, фирменном бланке, визитке

- ключевые слова для описания идеи: био, фреш, эко

- цветовые схемы, шрифты - на ваше усмотрение.

Бриф высылается по запросу.

8 лет назад
anna_chaika
Анна Чайка 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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