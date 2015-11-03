Сделать шапку на ютуб

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка273 просмотра
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Нужно сделать простенькую шапку и лого канала Ютуб детской тематики. Пример канала, который нравится https://www.youtube.com/channel/UCcartHVtvAUzfajflyeT_Gg

8 лет назад
veterok871
Александр 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
fato
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
Все выполнено в срок. Подход у исполнителя креативный. Всем рекомендую.
Приятно было работать с Александром. Чёткое ТЗ. Оплата в срок. Рекомендую!
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