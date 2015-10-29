Обработать и загрузить логотипы в слайдер

Здравствуйте!

Необходимо обработать 7 логотипов компаний и загрузить их в слайдер.

Кол-во лого: 7шт

Самое важное, чтобы логотипы были четкими, без размытия. Сейчас они выглядят очень плохо (рыбалки-магазин.рф)

Логотипы популярных фирм, так что найти их в интернете не проблема.

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