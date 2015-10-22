Логотип для рукодельного сайта

Требуется разработать логотип компании, продающей АЙ-ТИ продукты. Основная специализация - продажа информационных справочных систем. Необходимо, чтобы лого красиво смотрелось на сайте http://www.soft-invest.ru/
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Здравствуйте! Нужен векторный логотип для сайта, посвященного бумажно-картонному творчеству. Логотип должен содержать изображение, символизирующее уютный и гостеприимный ремесленный городок, а также должно присутствовать название сайта. Характер логотипа: творческий, жизнерадостный, возможно, немного мультяшный, но без приторности. В заявках оставляйте, пожалуйста, ссылки на портфолио и примерную стоимость Ваших услуг.
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