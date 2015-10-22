Логотип для рукодельного сайта

Здравствуйте! Необходимо обработать 7 логотипов компаний и загрузить их в слайдер. Кол-во лого: 7шт Самое важное, чтобы логотипы были четкими, без размытия. Сейчас они выглядят очень плохо (рыбалки-магазин.рф) Логотипы популярных фирм, так что найти их в интернете не проблема. Слайдер на ...