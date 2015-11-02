Логотип для персоны

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок1004 просмотра
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#1$30

Нужен логотип  для Светланы Зере - руководителя, тренера и просто хорошего человека.

Подробнее о персоне и чем занимается - http://www.svetlanazere.com/ , http://zere.by/zere/

Ключевые слова: женщина, счастье, успех, женское начало, гармония.

Вводные данные: Svetlana Zere, Светлана Зере, SZ, СЗ

Результат - что-то вроде личной печати, вензеля, факсимилье.

Исполнение - монохромное, либо в небольшом количестве цветов. Использование кириллицы или латинки непринципиально.

Конкурс завершен. Итоги:

Во-первых хочется поблагодарить всех участников - Светлана была очень впечатлена вашим полетом фантазии и уровнем работ. Спасибо огромное!

В финальный шортлист были отобраны варианты следующих дизайнеров (в порядке поступления работ):

Наталия Калиниченко (happymedesign)

Виталий Бакалов (89vitaliy89)

Артем Шитиков (futura999)

Андрей Буркацкий (hollander74)

К сожалению, ограниченный бюджет позволяет вознаградить только одного участника - победителя. Которым признан Андрей Буркацкий.

8 лет назад
mrmemfis
43 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
#1
Четко и по делу. Спасибо за сотрудничество
Спасибо за интересный конкурс. Четкая постановка задачи, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
#1
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