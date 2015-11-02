Логотип для персоны

# 1 — $ 30

Нужен логотип для Светланы Зере - руководителя, тренера и просто хорошего человека.

Подробнее о персоне и чем занимается - http://www.svetlanazere.com/ , http://zere.by/zere/

Ключевые слова: женщина, счастье, успех, женское начало, гармония.

Вводные данные: Svetlana Zere, Светлана Зере, SZ, СЗ

Результат - что-то вроде личной печати, вензеля, факсимилье.

Исполнение - монохромное, либо в небольшом количестве цветов. Использование кириллицы или латинки непринципиально.

Конкурс завершен. Итоги:

Во-первых хочется поблагодарить всех участников - Светлана была очень впечатлена вашим полетом фантазии и уровнем работ. Спасибо огромное!

В финальный шортлист были отобраны варианты следующих дизайнеров (в порядке поступления работ):

Наталия Калиниченко (happymedesign)

Виталий Бакалов (89vitaliy89)

Артем Шитиков (futura999)

Андрей Буркацкий (hollander74)

К сожалению, ограниченный бюджет позволяет вознаградить только одного участника - победителя. Которым признан Андрей Буркацкий.