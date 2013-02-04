mrmemfis

Владимир mrmemfis

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Системное администрирование | Контент | Программирование | HTML- вёрстка

Отзывы заказчиков

greebn9k
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Api yandex карт
Все на высоте. По сравнению с 2-мя диллетантами посредниками, которые взялись и облажались, хамя и пытаясь выбить завышенную цену за эту несложную работу, Владимир проявил себя на самом высоком уровне. Рекомендую.
Конкретное ТЗ, деньги сразу после выполнения. Решение дополнительных задач по ходу оплачено дополнительно. Приятно иметь с вами дело.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$7/час
от 3 дней
#930
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$7/час
от 3 дней
#824
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$7/час
от $100от 10 дней
#952
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от 1 дня
#3135