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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Все на высоте. По сравнению с 2-мя диллетантами посредниками, которые взялись и облажались, хамя и пытаясь выбить завышенную цену за эту несложную работу, Владимир проявил себя на самом высоком уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
Конкретное ТЗ, деньги сразу после выполнения. Решение дополнительных задач по ходу оплачено дополнительно. Приятно иметь с вами дело.
Веб-программирование
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