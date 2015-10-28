Создание логотпа для ИМ

Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок170 просмотров
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Создать текстовый логотип для ИМ бижутерии. Стиль: спокойный, строгий, изящный. Цвет: оттенки серого, белый.

8 лет назад
nsergeev
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$40
3 дня
Анна - профессионал. Качественно сделала работу в срок, внимательно и терпеливо отнеслась ко всем пожеланиям и правкам. Будем продолжать сотрудничество. Впечатления только положительные, буду всем советовать!
С такими заказчиками, как Никита, работать - одно удовольствие. Интересные задачи, оперативная коммуникация, оплата без задержек и в полном объеме. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству) Буду рада новым проектам!
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