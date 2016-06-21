Требуется разработать логотип компании, продающей АЙ-ТИ продукты. Основная специализация - продажа информационных справочных систем. Необходимо, чтобы лого красиво смотрелось на сайте http://www.soft-invest.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать логотип транспортной компании "СпецСтройАвто"
Компания оказывает транспортные услуги, услуги строительной техники, а также сдает в аренду транспорт и строительную технику.
Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: строительная техника; возможно, сайт, сувенирная продукция или полиграфия.
Победитель может быть определен досрочно. Если на конкурс предложено несколько работ, то передаче подлежат все работы, представленные на конкурс.
- Похожие заказы
- $60Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо создать фирменный стиль, логотип, сувенирную продукцию а так же дизайнерскую презентацию о предоставляемых услугах. наш ресурс с нынешним стилем,лого и услугами - 496469.comЛоготипы и Знаки25 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим логотип для сайта mr-sam.ru соответствующий тематике. Дизайн сайта будет другой. Можно придумать персонаж mr-sam.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Добрый день, дизайнеры. Нужно нарисовать логотип для ветеринарной клиники. В лого можно использовать цвета и элементы с этой листовки или ваши предложения. От вас - ЦЕНА и СРОКИ.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть название инт-магазина. Необходимо разработать логотип и фирменный стиль(обязательно): - визитка персональная - корпоративная визита - бланк (фирменный) - конверт - папкаЛоготипы и Знаки40 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужен векторный логотип для сайта, посвященного бумажно-картонному творчеству. Логотип должен содержать изображение, символизирующее уютный и гостеприимный ремесленный городок, а также должно присутствовать название сайта. Характер логотипа: творческий, жизнерадостный, возможно, немного мультяшный, но без приторности. В ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужен логотип для Светланы Зере - руководителя, тренера и просто хорошего человека. Подробнее о персоне и чем занимается - http://www.svetlanazere.com/ , http://zere.by/zere/ Ключевые слова: женщина, счастье, успех, женское начало, гармония. Вводные данные: Svetlana Zere, Светлана Зере, SZ, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $500
Дедлайн: 30.10.2015 14-00 Требования к логотипу Созданный Участником логотип должен содержать слова «Новий базар», соответствовать данным Требованиям, в том числе, отражать отличительные характеристики объекта, иметь соответствующую цветовую гамму. Дополнительные требования к логотипу: -читабельность при масштабировании . Возможность размещения в ...Логотипы и Знаки51 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $55
Интернет-магазин сантехники. Использоваться будет на сайте, в полиграфии. Предпочитаемые цвета: синий, белый, но не ограничиваемся ими. Название в приложении. В логотипе нужно использовать текст: "официальный дилер ведущих производителей сантехники"Логотипы и Знаки52 заявкиЗакрыт8 лет назад