Логотип транспортной компании "СпецСтройАвто"

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен41 заявка1687 просмотров
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#1$50

Требуется создать логотип транспортной компании "СпецСтройАвто"

Компания оказывает транспортные услуги, услуги строительной техники, а также сдает в аренду транспорт и строительную технику.

Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: строительная техника; возможно, сайт, сувенирная продукция или полиграфия.

Победитель может быть определен досрочно. Если на конкурс предложено несколько работ, то передаче подлежат все работы, представленные на конкурс.

8 лет назад
rucraft
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
8 лет назад
#1
Работы выполнены в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за конкурс, все прошло отлично. Кир - ответственный заказчик: четкая задача, моментальная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
8 лет назад
#1
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