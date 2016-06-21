# 1 — $ 50

Требуется создать логотип транспортной компании "СпецСтройАвто"

Компания оказывает транспортные услуги, услуги строительной техники, а также сдает в аренду транспорт и строительную технику.

Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: строительная техника; возможно, сайт, сувенирная продукция или полиграфия.

Победитель может быть определен досрочно. Если на конкурс предложено несколько работ, то передаче подлежат все работы, представленные на конкурс.