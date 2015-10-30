# 1 — $ 40

Необходимо нарисовать логотип для блога (hamburg.aeremin.ru) о переезде в Германию. Основные требования:

Должен соответствовать тематике: блог о переезде в Германию.

Должен однозначно ассоциироваться с Германией и ее народом, а также с иммиграцией.

Должен быть "легким", не грузным. Не нравится: munzen.ru/

Должен хорошо смотреться не только в рамках сайта, но и встраиваемым в виде аватара в соцсетях.

Универсальность. (Хорошо смотреться вне зависимости от фона: светлый или темный)

Простой.

Масштабируемый, в хорошем разрешении, вектор.

Наличие названия в логотипе.

Примеры логотипов, которые нравятся:

www.media.nakanune.ru/ima...

cdn.dizkon.ru/images/cont...

cdn.dizkon.ru/images/cont...

Логотипы, которые НЕ нравятся:

www.polylog.ru/a/upload/3...

www.germany.travel/media/...

newsmuz.com/uploads/old/6...

newdesignlab.ru/images/de...

Готовы рассмотреть варианты логотипов, которые понравятся нам, но требуют 1-3 небольших правки без повышения стоимости.

upd 26-10 Друзья, блог называется "Однажды в Германии" или "Once In Germany". Не нужно отталкиваться от Гамбурга.

upd 27-10 Пожалуйста, присылайте варианты на двух фонах: светлый и темный. Это важно.