Логотип для блога.

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок804 просмотра
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#1$40

Необходимо нарисовать логотип для блога (hamburg.aeremin.ru) о переезде в Германию. Основные требования: 

Должен соответствовать тематике: блог о переезде в Германию. 

Должен однозначно ассоциироваться с Германией и ее народом, а также с иммиграцией.

Должен быть "легким", не грузным. Не нравится: munzen.ru/ 

Должен хорошо смотреться не только в рамках сайта, но и встраиваемым в виде аватара в соцсетях. 

Универсальность. (Хорошо смотреться вне зависимости от фона: светлый или темный) 

Простой. 

Масштабируемый, в хорошем разрешении, вектор. 

Наличие названия в логотипе. 

Примеры логотипов, которые нравятся: 

www.media.nakanune.ru/ima... 

cdn.dizkon.ru/images/cont... 

cdn.dizkon.ru/images/cont... 

Логотипы, которые НЕ нравятся: 

www.polylog.ru/a/upload/3... 

www.germany.travel/media/... 

newsmuz.com/uploads/old/6... 

newdesignlab.ru/images/de...

Готовы рассмотреть варианты логотипов, которые понравятся нам, но требуют 1-3 небольших правки без повышения стоимости.

upd 26-10 Друзья, блог называется "Однажды в Германии" или "Once In Germany". Не нужно отталкиваться от Гамбурга.

upd 27-10 Пожалуйста, присылайте варианты на двух фонах: светлый и темный. Это важно. 

8 лет назад
theeremins
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
azmuhan1
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
#1
Отличный исполнитель! Внимательно относится к деталям и хотелкам, делает все быстро. Полностью заинтересован чтобы заказчик получил хороший результат. Работа Рустама сразу выделилась из всех в конкурсе, отвечала всем требованиям и прекрасно вписалась в текущий дизайн сайта. Благодаря Рустаму конкурс завершили раньше срока. При необходимости, обязательно обратимся к нему еще раз. Рекомендуем!
Отличный заказчик! Приятно с ним работать. Доступно объясняет то, что хочет получить от исполнителя, всегда на связи. По окончании работы, оплатил все без задержек. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
azmuhan1
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
#1
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