Делаем фавикон

Необходимо нарисовать логотип для блога ([url=http://hamburg.aeremin.ru]hamburg.aeremin.ru[/url]) о переезде в Германию. Основные требования: Должен соответствовать тематике: блог о переезде в Германию. Должен однозначно ассоциироваться с Германией и ее народом, а также с иммиграцией. Должен быть "легким", не грузным. Не ...