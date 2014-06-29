Делаем фавикон

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок350 просмотров
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#1$10

Добрый день!

Рисуем фавикон. Стандартные размеры, 16х16. 

Ещё условие: по краям прозрачный фон.

Да, через сайты лучше не делать - перепробовано.

Можно убрать шарф у собачки. Совпадение 100% с лого не обязательно, главное голова собачки и красная новогодняя шапка.

Если результат превзойдет все ожидания +5$.

Фавикон рисуем из приложенного файла logo.png

Всем удачи!

8 лет назад
scm3m
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
BapeHik
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
BapeHik
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#1
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