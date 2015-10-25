Требуется создать логотип транспортной компании "СпецСтройАвто" Компания оказывает транспортные услуги, услуги строительной техники, а также сдает в аренду транспорт и строительную технику. Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: строительная техника; возможно, сайт, сувенирная продукция или полиграфия. Победитель ...
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Нужно разработать логотип для интернет сервиса. Только в растре
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