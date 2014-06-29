Логотип для спортивного проекта

Требуется логотип для спортивного сайта.

Логотип должен быть легким и запоминающимся.

Будет использоваться как на сайте, так и на футболках, толстовках.

Это должен быть не просто логотип сайта, а что-то вроде спортивного бренда в рамках региона РФ.

Название уже придумано.

Необходимо как минимум три предварительных эскиза.

Жду Ваших предложений!

Спасибо за внимание.