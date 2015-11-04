Лого для сайта

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки247 просмотров
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Разработка логотипа для инф.сайта

Подробности в личке

8 лет назад
chester_ru
Андрей 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Annet_Tkachenko
Анна 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
26 отзывов
8 лет назад
$10
3 дня
Работа с Аней очень доволен, цель достигнута в очень сжатые сроки, спасибо, буду обращаться еще.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!
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