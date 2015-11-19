Разработка фирменного стиля туристического комплекса

Необходимо придумать яркий, свежий логотип и фирменный стиль туристическому комплексу, расположенному в горах. Туристический комплекс

включает в себя несколько баз отдыха, на которых оказывают услуги

проживания, питания, отдыха. Желательно, чтобы в названии была отражена

тема гор или горного отдыха. Отдых в комплексах – круглогодичный, не

связанный с горными лыжами.

Также необходимо разработать фирменный стиль этой компании с описанием элементов и набором рекомендаций по его использованию.

Что входит:

Построение логотипа на модульной сетке;

Варианты воспроизведение логотипа (цветной, черно-белый, инвертированный);

Минимально допустимый размер логотипа при печати;

Минимально допустимые отступы при печати логотипа;

Фирменные цвета;

Фирменные шрифты (для латиницы и кириллицы);

Корпоративная и персональная визитки;

Корпоративный фирменный бланк;

Конверт Евро;

Брендбук: базовые элементы

Цвета:

отображение в палитре CMYK

отображение в палитре RGB

отображение в палитре Pantone Matching System

Логотип:

Стандартное отображение

Черно-белое отображение

Монохромное отображение

Инвертированное отображение

Фирменный блок:

Пропорции;

Основное цветовое решение

Черно-белое цветовое решение

Монохромное цветовое решение

Использование фонов и подложек

Шрифты (подбор шрифтов для заголовков и основного текста)

Брендбук:

1. деловая документация – вертикальные бланки для деловых документов

2. Корпоративная двухсторонняя визитная карточка

3. Конверт формат С-65 («евро», 229 x 114 мм)

4. Имиджевая и сувенирная продукция: флаги, полотенца, пакет

5. Одежда: Бейсболка, футболка (оформление лицевой и обратной частей)

6. Рекомендации по корпоративному дизайну

Более подробное описание вариантов названий компании и слоганов – отправлю в

личку. Цену за работу указывает исполнитель, договариваемся. Необходимо

портфолио.