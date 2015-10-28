Перерисовать логотип в векторе.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перерисовать логотип в векторе для типографии.  

Кого интересует оставьте отзывы и цену. 

8 лет назад
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад