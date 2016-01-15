Дизайн торговой марки продуктов питания

# 1 — $ 55

Наименование торговой марки «Chef de Grille»

Дополнительная маркировка «фабрика-кухня»

Продукт представляет собой второе блюдо, готовое к употреблению, к примеру, люля-кебаб и гарнир из гречневой каши с соусом. Обед герметично упакован в пластиковый лоток, который может

разогреваться в микроволновой печи. Потребителю нужно только разогреть продукт

перед употреблением. (чтобы было понятней, представьте себе обеды в самолете,

это фактически тот вид продукта который мы выпускаем, только он дополнительно упакован в красочную картонную упаковку и имеет длительный срок хранения)

Наименование отражает специфику кухни и методов приготовления обедов. Так, к примеру, многие мясные блюда готовятся на настоящем гриле (на углях), а гарниры в русской печи. Такой подход придает изюминку во вкусе нашей

продукции.

Желаемый формат логотипа: словесное написание + графика.

Для формирования графических изображений можно исходить из ассоциаций, связанных с грилем и кухней. Можно попробовать персонифицировать (строить ассоциативный ряд с шеф-поваром).

Ниже можно посмотреть визуализацию предполагаемой нами коробки продукта.