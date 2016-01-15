Дизайн торговой марки продуктов питания

$55
Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки1078 просмотров
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#1$55

Наименование торговой марки «Chef de Grille»

Дополнительная маркировка «фабрика-кухня»

Продукт представляет собой второе блюдо, готовое к употреблению, к примеру, люля-кебаб и гарнир из гречневой каши с соусом. Обед герметично упакован в пластиковый лоток, который может

разогреваться в микроволновой печи. Потребителю нужно только разогреть продукт

перед употреблением. (чтобы было понятней, представьте себе обеды в самолете,

это фактически тот вид продукта который мы выпускаем, только он дополнительно упакован в красочную картонную упаковку и имеет длительный срок хранения)

Наименование отражает специфику кухни и методов приготовления обедов. Так, к примеру, многие мясные блюда готовятся на настоящем гриле (на углях), а гарниры в русской печи. Такой подход придает изюминку во вкусе нашей

продукции. 

Желаемый формат логотипа: словесное написание + графика.

Для формирования графических изображений можно исходить из ассоциаций, связанных с грилем и кухней. Можно попробовать персонифицировать (строить ассоциативный ряд с шеф-поваром).

Ниже можно посмотреть визуализацию предполагаемой нами коробки продукта.

8 лет назад
d00
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
N_a_t_a_l_i_n_a
Наталья 
62 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
23 отзыва
8 лет назад
#1
Спасибо Наталье за хорошую работу и терпение. В этот раз мы затягивали с принятием решений, за что прошу прощения. Только позитивные впечатления от работы Натальей!
Спасибо Григорию за интересный конкурс. Григорий отличный заказчик: четкая постановка задачи, конструктивный диалог, своевременная оплата. С ним комфортно работать и приятно общаться. Мои наилучшие рекомендации.
Заявки фрилансеров
N_a_t_a_l_i_n_a
Наталья 
62 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
23 отзыва
8 лет назад
#1
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