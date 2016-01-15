Дизайн торговой марки продуктов питания

Добрый день. Необходим логотип для завода по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Название для использования в логотипе - Білогірський хлібзавод ТОВ "Украина 2001" Основные пожелания: - ищем оригинальное стилистические решение - создание знака (символа) в сочетании со шрифтовым оформлением - ...
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Наименование торговой марки «Chef de Grille»
Дополнительная маркировка «фабрика-кухня»
Продукт представляет собой второе блюдо, готовое к употреблению, к примеру, люля-кебаб и гарнир из гречневой каши с соусом. Обед герметично упакован в пластиковый лоток, который может
разогреваться в микроволновой печи. Потребителю нужно только разогреть продукт
перед употреблением. (чтобы было понятней, представьте себе обеды в самолете,
это фактически тот вид продукта который мы выпускаем, только он дополнительно упакован в красочную картонную упаковку и имеет длительный срок хранения)
Наименование отражает специфику кухни и методов приготовления обедов. Так, к примеру, многие мясные блюда готовятся на настоящем гриле (на углях), а гарниры в русской печи. Такой подход придает изюминку во вкусе нашей
продукции.
Желаемый формат логотипа: словесное написание + графика.
Для формирования графических изображений можно исходить из ассоциаций, связанных с грилем и кухней. Можно попробовать персонифицировать (строить ассоциативный ряд с шеф-поваром).
Ниже можно посмотреть визуализацию предполагаемой нами коробки продукта.
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