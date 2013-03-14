Наименование торговой марки «Chef de Grille» Дополнительная маркировка «фабрика-кухня» Продукт представляет собой второе блюдо, готовое к употреблению, к примеру, люля-кебаб и гарнир из гречневой каши с соусом. Обед герметично упакован в пластиковый лоток, ...
- $55Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется разработать дизайн логотипа торговой марки паштетов Наименование торговой марки «Легкий бутерброд» Ценовой сегмент «средний+» Наши паштеты готовятся по эксклюзивным рецептурам, разрабатываемым мастером своего дела – шеф-поваром высокого класса. В состав ...Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн логотипа торговой марки паштетов. Наименование торговой марки «Pastetto» Наши паштеты готовятся по эксклюзивным рецептурам, разрабатываемым мастером своего дела – шеф-поваром высокого класса. В состав паштетов входят только свежие, натуральные ...Завершен10 лет назад
Требуется разработать сайт интернет-магазина. Прототип желаемого сайта http://euroset.ru. Отражает желаемую архитектуру меню, построение каталога и системы фильтров. (требуется упрощенная версия) Основные требования: - Структура каталога товаров трехуровневая. - Возможность полного ...Интернет-магазины29 заявокЗакрыт12 лет назад
- $110
Требуется разработать дизайн сайта интернет-магазина. Тематика садово-дачный ассортимент (хозяйственный магазин дачника). Стиль сайта: архитектура меню и построения работы разделов сайта аналогична сайту euroset.ru Близкая стилистика и цветовое решение сайта: http://www.templatemonster.com/demo/39237.htmlhttp://www.templatemonster.com/demo/33541.html ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется разработать дизайн сайта интернет-магазина. Тематика садово-дачный ассортимент (хозяйственный магазин дачника). Стиль сайта: архитектура меню и построения работы разделов сайта аналогична сайту euroset.ru Близкая стилистика и цветовое решение сайта: http://www.templatemonster.com/demo/39237.html http://www.templatemonster.com/demo/33541.html ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется разработка логотипа для интернет магазина и его стационарного филиала. Торговое направление магазина: садово-дачный ассортимент. Название магазина - "Лейка" В дальнейшем предполагается содание бренд-бука, наружной рекламы и полиграфической продукции. Пожелания по ...Завершен12 лет назад