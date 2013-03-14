d00

Григорий d00

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Дизайн торговой марки продуктов питания

    $55

    Наименование торговой марки «Chef de Grille» Дополнительная маркировка «фабрика-кухня» Продукт представляет собой второе блюдо, готовое к употреблению, к примеру, люля-кебаб и гарнир из гречневой каши с соусом. Обед герметично упакован в пластиковый лоток, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн логотипа торговой марки паштетов

    $50

    Требуется разработать дизайн логотипа торговой марки паштетов Наименование торговой марки «Легкий бутерброд» Ценовой сегмент «средний+» Наши паштеты готовятся по эксклюзивным рецептурам, разрабатываемым мастером своего дела – шеф-поваром высокого класса. В состав ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн логотипа линейки паштетной продукции

    $50

    Необходимо разработать дизайн логотипа торговой марки паштетов. Наименование торговой марки «Pastetto» Наши паштеты готовятся по эксклюзивным рецептурам, разрабатываемым мастером своего дела – шеф-поваром высокого класса. В состав паштетов входят только свежие, натуральные ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Изготовление сайта интернет-магазина

    Требуется разработать сайт интернет-магазина. Прототип желаемого сайта http://euroset.ru. Отражает желаемую архитектуру меню, построение каталога и системы фильтров. (требуется упрощенная версия) Основные требования: - Структура каталога товаров трехуровневая. - Возможность полного ...

    Интернет-магазины29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина

    $110

    Требуется разработать дизайн сайта интернет-магазина. Тематика садово-дачный ассортимент (хозяйственный магазин дачника). Стиль сайта: архитектура меню и построения работы разделов сайта аналогична сайту euroset.ru Близкая стилистика и цветовое решение сайта: http://www.templatemonster.com/demo/39237.htmlhttp://www.templatemonster.com/demo/33541.html ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина

    $100

    Требуется разработать дизайн сайта интернет-магазина. Тематика садово-дачный ассортимент (хозяйственный магазин дачника). Стиль сайта: архитектура меню и построения работы разделов сайта аналогична сайту euroset.ru Близкая стилистика и цветовое решение сайта: http://www.templatemonster.com/demo/39237.html http://www.templatemonster.com/demo/33541.html ...

    HTML
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип интернет-магазина

    $50

    Требуется разработка логотипа для интернет магазина и его стационарного филиала. Торговое направление магазина: садово-дачный ассортимент. Название магазина - "Лейка" В дальнейшем предполагается содание бренд-бука, наружной рекламы и полиграфической продукции. Пожелания по ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

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Наталья 
64 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
23 отзыва
$55
10 баллов
9 лет назад
Дизайн торговой марки продуктов питания
Спасибо Григорию за интересный конкурс. Григорий отличный заказчик: четкая постановка задачи, конструктивный диалог, своевременная оплата. С ним комфортно работать и приятно общаться. Мои наилучшие рекомендации.
Спасибо Наталье за хорошую работу и терпение. В этот раз мы затягивали с принятием решений, за что прошу прощения. Только позитивные впечатления от работы Натальей!
Ответный отзыв
juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн логотипа торговой марки паштетов
Спасибо за возможность проявить себя в данном конкурсе, это было не первое наше сотрудничество и надеюсь, что не последнее. Григорий умеет натолкнуть дизайнера на верную мысль, сам принимает активное участие в процессе создания логотипа, да и просто очень приятный в общении человек. Если вам придется иметь с ним дело - считайте, что крупно повезло;)
Сотрудничаю с Юлей не первый раз. Хороший, креативный дизайнер, отлично понимает желания заказчика. Спасибо за работу и отзывчивость.
Ответный отзыв
A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн логотипа линейки паштетной продукции
Спасибо Григорию за интересный конкурс и сделанный выбор. Заказчик знает чего хочет и весьма точен в описании техзадания. Быстрый выбор и решение всех вопросов завершения и оплаты по конкурсу демонстрируют профессионализм Григория и адекватность к конкурсантам. Мои наилучшие рекомендации к сотрудничеству. И личных благ. С уважением, Алла.
Работа Аллы была самой первой и оказалась одной из лучших работ, ставшей победителем конкурса. Все сделано на высоком профессиональном уровне. О многом говорит подготовка файлов к передаче. В переданный пакет Алла включила не только файлы с логотипом во всех возможных форматах для работы в различных графических редакторах, но и дополнительно сделала инструкцию, в которой подробно расписала раскладки цветов и варианты их использования. Приятно.
Ответный отзыв
toolkit
Никита 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$110
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта интернет-магазина
HTML
Григорий отличный заказчик! Четко и ясно обозначил пожелания, оперативно предоставил необходимую информацию и материалы. Очень рад совместной работой с Григорием и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!
Работа Никиты стала победителем моего конкурса по дизайну сайта. Никита ответственный, креативный и, если можно так сказать, "оперативный" парень. После выбора его работы, Никита сделал все необходимые доработки по проету за пол дня. В процессе сотрудничества небыло ни одно спорного момента, Никита сразу же выдавал желаемый вариант по доработкам дизайна, т.е. он отлично ловит "настроение заказчика" понимает чего от него хотят. Очень доволен результатом сотрудничества! Спасибо!
Ответный отзыв
juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип интернет-магазина
Григорий - приятный в общении заказчик. Явно знал чего хочет и задал характер работы, предоставил подробное описание своих пожеланий относительно будущего лого, что очень помогло в разработке. Весь процесс работы проходил мирно и слажено. В итоге все остались довольны, а в нашей сфере это главное, хотелось бы продолжить сотрудничество с таким отличным заказчиком!
Очень доволен сотрудничеству с Юлией. Юля отлично разобралась с тем, чего хочет заказчик, т.е. Я. Первые же макеты были на 100% желаемым вариантом. Большое спасибо!
Ответный отзыв