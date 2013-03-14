Спасибо за возможность проявить себя в данном конкурсе, это было не первое наше сотрудничество и надеюсь, что не последнее. Григорий умеет натолкнуть дизайнера на верную мысль, сам принимает активное участие в процессе создания логотипа, да и просто очень приятный в общении человек. Если вам придется иметь с ним дело - считайте, что крупно повезло;)