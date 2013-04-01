Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Отлично справился с конкурсом, внес все доработки до завершения конкурса и после выбора его победителем, отличный фрилансер.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, подробное описание всех нюансов. Оплата своевременная. Работой остался доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
$110
10 баллов
12 лет назад
HTML
Работа Никиты стала победителем моего конкурса по дизайну сайта. Никита ответственный, креативный и, если можно так сказать, "оперативный" парень. После выбора его работы, Никита сделал все необходимые доработки по проету за пол дня. В процессе сотрудничества небыло ни одно спорного момента, Никита сразу же выдавал желаемый вариант по доработкам дизайна, т.е. он отлично ловит "настроение заказчика" понимает чего от него хотят. Очень доволен результатом сотрудничества! Спасибо!
Ответный отзыв
Григорий отличный заказчик! Четко и ясно обозначил пожелания, оперативно предоставил необходимую информацию и материалы. Очень рад совместной работой с Григорием и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $250
от 5 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $250
от 5 дней
нет рейтинга