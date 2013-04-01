Работа Никиты стала победителем моего конкурса по дизайну сайта. Никита ответственный, креативный и, если можно так сказать, "оперативный" парень. После выбора его работы, Никита сделал все необходимые доработки по проету за пол дня. В процессе сотрудничества небыло ни одно спорного момента, Никита сразу же выдавал желаемый вариант по доработкам дизайна, т.е. он отлично ловит "настроение заказчика" понимает чего от него хотят. Очень доволен результатом сотрудничества! Спасибо!