Повторить стену вконтакте для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки1209 просмотров
#1$100

1. Необходимо оформить блог новостей и постов пользователей в стиле стены вконтакте в цветовой гамме близкой сайту.

Стену делать больше чем из 5ти постов с различными вариантами отображения фотографий и всего функционала.

Тз в прилагаемом файле.

Файл с сайтом куда нужно это запилить в приложении. ()

12 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Победитель конкурса

toolkit
Никита 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
Отлично справился с конкурсом, внес все доработки до завершения конкурса и после выбора его победителем, отличный фрилансер.
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, подробное описание всех нюансов. Оплата своевременная. Работой остался доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

toolkit
Никита 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1

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