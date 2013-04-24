Повторить стену вконтакте для сайта

# 1 — $ 100

1. Необходимо оформить блог новостей и постов пользователей в стиле стены вконтакте в цветовой гамме близкой сайту.

Стену делать больше чем из 5ти постов с различными вариантами отображения фотографий и всего функционала.

Тз в прилагаемом файле.

Файл с сайтом куда нужно это запилить в приложении. ()