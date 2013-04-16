Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется отрисоваться макет из двух страниц для сайта изучение английского языка для автомобилистов. Акцент идет на аудиторию 30 - 45 лет. К сожалению примеров нету, за подробностями в ЛС. ...
Требуется дизайнер сайтов, удаленно
Компания – разработчик сайтов, ищет дизайнера для долговременного сотрудничества.
Кого мы ищем:
Дизайнер со стажем, работающий/работавший в области web-дизайна,
ищущий возможность дополнительно заработка на лёгких проектах.
Требования к кандидату:
1. Ответственность, чёткое соблюдение сроков. (4 дня с момента поступления заказа)
2. Аккуратность, формирование итоговых исходных фаилов в соответствии с нормами.
3. Результат, умение создавать современный, лаконичный, стильный дизайн. Важно юзабилити и продуманность интерфейса, а не количество графики.
Мы предлагаем:
1. Постоянный поток заказов. (2-4 в месяц)
2. Оплата работы: 5000 руб. за дизайн главной и одной внутренней страницы. Один вариант дизайна на основании предоставляемого ТЗ. Конечный фаил – psd.
3. В перспективе, возможность получение расширенных предложений по сотрудничеству.
Прошу всех заинтересовавшихся оставлять свою почту для связи.
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