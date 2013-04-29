Дорогие фрилансеры!!! Нужно нарисовать 3 дизайна сайтов тематика: 1. Пластиковые окна. 2. Жалюзи. 3. Сайт крдитной тематики. Все сайты не сложные, примеры скину при ...
Сайт салона красоты
Доброго времени суток!
Необходим современный "профи" дизайн сайта из трёх страниц.
О нас (Главная), услуги, вакансии.
+ хорошо читаемый номер телефона.
Хотим "экологичный" дизайн под логотип (салатовые большие буквы(arial) на чёрном фоне).
Но сам контент на светлом фоне.
Элитная парикмахерская.
Выбранный исполнитель
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