Сайт салона красоты

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен44 заявки318 просмотров

Доброго времени суток!

Необходим современный "профи" дизайн сайта из трёх страниц.

О нас (Главная), услуги, вакансии.

+ хорошо читаемый номер телефона.

Хотим "экологичный" дизайн под логотип (салатовые большие буквы(arial) на чёрном фоне).

Но сам контент на светлом фоне.

Элитная парикмахерская.

12 лет назад
Ave_Veron
Антон 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$500
6 дней
Всё хорошо. Все пожелания учтены.
Антон отличный клиент: оперативная связь, своевременная оплата, конструктивные комментарии в процессе работы. Спасибо за приятное сотрудничество! :)

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
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Была
8 лет назад
12 лет назад

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