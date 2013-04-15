Дорогие фрилансеры!!! Нужно нарисовать 3 дизайна сайтов тематика: 1. Пластиковые окна. 2. Жалюзи. 3. Сайт крдитной тематики. Все сайты не сложные, примеры скину при ...
Дизайн и верстка шаблона для Битрикс
Необходимо создать несложный дизайн, сверстать и подключить шаблон для будущего интернет-магазина по продаже электроустановочных изделий: выключатели, розетки, светильники, лампочки и т.д. Движок сайта Битрикс: Интернет-магазин. Сайт находится по адресу installer.by. Есть разработанный логотип компании. Приветствуются фрилансеры с портфолио работ на Битрикс. По структуре и дизайну симпатизирует сайт http://www.svyaznoy.by/, можно взять его как за основу, но дизайн естественно должен отличаться.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нарисовать иконки для сайта. (дата вылета, дата возврата, питание, класс отеля, взрослые, дети итд) Сделать редизайн страницы http://tiptu.ru/ot/43-otkaznoi-tur-iz-moskva-v-turtsciya.html пожалуйста сразу показывайте примеры работы и называйте стоимостьДизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
Здраствуйте. У меня имеется сайт http://fruktws.ru на него нужно сделать новый дизайн чтоб внешне у него небыло не малейшего сходства с оригиналом сайта. (ни малейшего это я образно) Тематика сайта должна остаться ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать дизайн для интернет магазина дизайнерской одежды. Отправляйте ваши портфолио.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт12 лет назад
Друзья. Нужен дизайн сайта, по стилю - примерно вот такой http://rio-max.ru/. Дизайн сайта должен сочетаться с фирменным стилем компании. Сейчас сайт выглядит вот так http://kvkrasnodar.ru/ Оплата электронными деньгами (или как удобнее) ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Господа дизайнеры! скажите как долго вам делать подобные одностраничники в формате .psd и сколько это будет стоить? например: http://aquatrainer.ru/ http://zaparmatura5.ru/ http://morninglight.ru/ http://freedevs.ru/ http://ecoutilizator.ru/Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно много иконок (как тут www.pecheklad.ru и clinik-profi2.ru) и баннеры (слайды) и прочих элементов дизайна сайтов.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад