Дизайн и верстка шаблона для Битрикс

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок144 просмотра

Необходимо создать несложный дизайн, сверстать и подключить шаблон для будущего интернет-магазина по продаже электроустановочных изделий: выключатели, розетки, светильники, лампочки и т.д. Движок сайта Битрикс: Интернет-магазин. Сайт находится по адресу installer.by. Есть разработанный логотип компании. Приветствуются фрилансеры с портфолио работ на Битрикс. По структуре и дизайну симпатизирует сайт http://www.svyaznoy.by/, можно взять его как за основу, но дизайн естественно должен отличаться.

12 лет назад
DevilBoy
Артём 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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