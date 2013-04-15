Дизайн и верстка шаблона для Битрикс

Необходимо создать несложный дизайн, сверстать и подключить шаблон для будущего интернет-магазина по продаже электроустановочных изделий: выключатели, розетки, светильники, лампочки и т.д. Движок сайта Битрикс: Интернет-магазин. Сайт находится по адресу installer.by. Есть разработанный логотип компании. Приветствуются фрилансеры с портфолио работ на Битрикс. По структуре и дизайну симпатизирует сайт http://www.svyaznoy.by/, можно взять его как за основу, но дизайн естественно должен отличаться.