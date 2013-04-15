Дорогие фрилансеры!!! Нужно нарисовать 3 дизайна сайтов тематика: 1. Пластиковые окна. 2. Жалюзи. 3. Сайт крдитной тематики. Все сайты не сложные, примеры скину при ...
Создание нового дизайна для сайта
Здраствуйте. У меня имеется сайт http://fruktws.ru на него нужно сделать новый дизайн чтоб внешне у него небыло не малейшего сходства с оригиналом сайта. (ни малейшего это я образно)
Тематика сайта должна остаться прежней Фруктовый сад (не нужно зацикливаться конкретно на теме сада и везде рисовать фрукты, просто сделать общую тематику чтоб было понятно что это сад а не ферма)
Цвета должны быть приятными и желательно светлыми (слишком яркие тона не пойдут так как на яркие тона участникам просто будет не приятно смотреть)
Меню можно не передвигать а оставить как есть просто изменить внешне все..
Сделать страницу шире немного но не на весь экран..
ну вообщем примерно сказал что я хочу..
Да и еще верстка должна быть включена в стоимость в общую...
На счет бюджета я не определился так как впервые сталкиваюсь с заказом дизайна.. Надеюсь что вы отнесетесь с пониманием..
Просьба сообщать цену за которую вы готовы взяться за разработку дизайна.
И сроки выполнения..
Надеюсь на сотрудничество.
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