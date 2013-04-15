Создание нового дизайна для сайта

Здраствуйте. У меня имеется сайт http://fruktws.ru на него нужно сделать новый дизайн чтоб внешне у него небыло не малейшего сходства с оригиналом сайта. (ни малейшего это я образно)

Тематика сайта должна остаться прежней Фруктовый сад (не нужно зацикливаться конкретно на теме сада и везде рисовать фрукты, просто сделать общую тематику чтоб было понятно что это сад а не ферма)

Цвета должны быть приятными и желательно светлыми (слишком яркие тона не пойдут так как на яркие тона участникам просто будет не приятно смотреть)

Меню можно не передвигать а оставить как есть просто изменить внешне все..

Сделать страницу шире немного но не на весь экран..

ну вообщем примерно сказал что я хочу..

Да и еще верстка должна быть включена в стоимость в общую...

На счет бюджета я не определился так как впервые сталкиваюсь с заказом дизайна.. Надеюсь что вы отнесетесь с пониманием..

Просьба сообщать цену за которую вы готовы взяться за разработку дизайна.

И сроки выполнения..

Надеюсь на сотрудничество.