Рисование иконок и слайдов, кнопочек

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок183 просмотра

Нужно много иконок (как тут www.pecheklad.ru и clinik-profi2.ru) и баннеры (слайды) и прочих элементов дизайна сайтов.

12 лет назад
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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