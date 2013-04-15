Дизайн сайта по стоматологии

Добрый день, коллеги!

Одному из наших проектов требуется редизайн.

Бюджет 10 000 рублей.

Сайт beauty-smile.ru

Общие требования к дизайну сайта

Дизайн должен быть современным, стильным, не мрачным, но преобладающий цвет оставить фиолетовый (как сейчас на сайте), тем не менее его не должно быть слишком много, чтобы дизайн не казался тяжелым.

Должно складываться впечатление профессиональной клиники с современным оборудованием и опытными специалистами детской и взрослой стоматологий. Ценовая категория: средняя и выше.

Необходимо выделить раздел «Детская стоматология».

Детская стоматология находится в соседнем здании, тем не менее относится к Дента Профессионал.

Требуется сделать отдельный дизайн для раздела детской стоматологии, но с условием, чтобы осталось ощущение, что ты находишься на сайте единой клиники Дента Профессионал.

Как вариант, сохранить логотип и основной концепт расположения элементов (наименования разделов будут другие), но изменить цветовую гамму на детскую.

Перечень страниц для отрисовки:

1.Главная страница

2. Внутренняя страница

3. Страница детской стоматологии (отдельный поддомен, единый шаблон)

4. Контакты

Служебные страницы сайта

· 404 ошибка

· карта сайта

· страница с типографикой

Дополнительные графические элементы:

· Favicon

· Слайды для главной страницы (3 слайда)

Кто может нам с этим помочь?

Заранее спасибо, ждем заявок!