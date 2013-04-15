Добрый день. Для сайта женской одежды нужн создать скрап набор для последующего использования, добавление в фото рассылки, баннеры. Набор в стиле дизайна сакйта- ничего сложного, главное чтоб смотрелось стильно, ярко и дорого. Жду предложения с ...