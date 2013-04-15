Дизайн сайта

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Закрыт27 заявок227 просмотров

Здравствуйте, ув.Дизайнеры!

Необходимо разработать дизайн сайта официального представительства Республики Дагестан в СПБ.

В шапке- обязательно герб Дагестана; виды города Петербурга и виды Дагестана.

На сайте должны присутствовать:

- новостная лента,

- фотогалерея,

- форма обратной связи,

- флеш анимация (шапка - несколько видов Дагестана и Питера),

- гостевая книга,

- настройка и установка скрипта видео,

- форма регистрации.

Цветовая гамма - в национальных цветах Дагестана , сдержанно, официально, по- деловому.

Аналог- http://www.predrdvmo.ru/index.php

Прошу в проекте указывать срок и стоимость работы.

12 лет назад
Alex_An
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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