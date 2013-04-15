Нарисовать иконки для сайта + сделать редизайн

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Закрыт13 заявок218 просмотров

Нарисовать иконки для сайта. (дата вылета, дата возврата, питание, класс отеля, взрослые, дети итд)

Сделать редизайн страницы http://tiptu.ru/ot/43-otkaznoi-tur-iz-moskva-v-turtsciya.html

пожалуйста сразу показывайте примеры работы и называйте стоимость

12 лет назад
mnzi-web
Алексей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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