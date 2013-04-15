Простой лендинг

Нужна простая, аккуратная страничка захвата. В приложении то, как должны быть размещены блоки. Если нужно, вышлю псд-файл этой картинки.

Оплата желательна Яндекс.Деньгами. Бюджет небольшой, так как ничего супер-крутого не требуется.

Если сойдемся сойдемся в цене и в выполненной работе, то закажу еще одну страницу.