Дорогие фрилансеры!!! Нужно нарисовать 3 дизайна сайтов тематика: 1. Пластиковые окна. 2. Жалюзи. 3. Сайт крдитной тематики. Все сайты не сложные, примеры скину при ...
Доработать сайт arendavtomske.com
Cайт на joomla 2.5
1. Доработать дизайн(шаблон резиновый,)
2. Остальное по тз
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