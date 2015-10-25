Дизайн этикеток

Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок224 просмотра
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Надо на основании 1 готовой этикетки сделать дизайн 7 этикеток.  

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8 лет назад
ikolfo
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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