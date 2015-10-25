Дизайн этикеток

Требуется логотип для спортивного сайта. Логотип должен быть легким и запоминающимся. Будет использоваться как на сайте, так и на футболках, толстовках. Это должен быть не просто логотип сайта, а что-то вроде спортивного бренда в рамках региона РФ. Название уже ...