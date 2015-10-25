Дизайн этикеток

Здравствуйте. Нужно создать детальный, продуманный логотип для проекта по инвестициям в криптовалюты (биткоин, лайткоин). Нужно воплотить в жизнь нашу концепцию, идею и вместе её доработать. НЕОБХОДИМО: [list][*][b]Логотип [/b]под нашу концепцию и размер 255х80px. Дизайн сайта уже есть. [*]Статичный лого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо на основании 1 готовой этикетки сделать дизайн 7 этикеток.
По срокам – сейчас.
Уточняйте сроки и цену сразу.
Спасибо.
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