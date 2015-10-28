Отрисовать логотип

Добрый день. Необходим логотип для завода по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Название для использования в логотипе - Білогірський хлібзавод ТОВ "Украина 2001" Основные пожелания: - ищем оригинальное стилистические решение - создание знака (символа) в сочетании со шрифтовым оформлением - ...
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