Отрисовать логотип

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перенести изображение в COREL. Сроки - 1 день. 

8 лет назад
OlgaPiskunova
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ivanmkh
Иван 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
22 дня назад
8 лет назад
$5
1 день
Сотрудничеством с Иваном осталась довольна! Он выполнил работу качественно и в срок! Спасибо!
С Ольгой работать очень приятно! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Логотип для хлебозавода

    $70

    Добрый день.  Необходим логотип для завода по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.  Название для использования в логотипе - Білогірський хлібзавод ТОВ "Украина 2001" Основные пожелания:  - ищем оригинальное стилистические решение  - создание знака (символа) в сочетании со шрифтовым оформлением  - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн торговой марки продуктов питания

    $55

    Наименование торговой марки «Chef de Grille» Дополнительная маркировка «фабрика-кухня» Продукт представляет собой второе блюдо, готовое к употреблению, к примеру, люля-кебаб и гарнир из гречневой каши с соусом. Обед герметично упакован в пластиковый лоток, который может разогреваться в микроволновой печи. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка фирменного стиля туристического комплекса

    Необходимо придумать яркий, свежий логотип и фирменный стиль туристическому комплексу, расположенному в горах. Туристический комплекс включает в себя несколько баз отдыха, на которых оказывают услуги проживания, питания, отдыха. Желательно, чтобы в названии была отражена тема ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Делаем фавикон

    $10

    Добрый день! Рисуем фавикон. Стандартные размеры, 16х16.  Ещё условие: по краям прозрачный фон. Да, через сайты лучше не делать - перепробовано. Можно убрать шарф у собачки. Совпадение 100% с лого не обязательно, главное голова собачки и красная новогодняя шапка. Если результат превзойдет все ожидания ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип для спортивного проекта

    $25

    Требуется логотип для спортивного сайта. Логотип должен быть легким и запоминающимся. Будет использоваться как на сайте, так и на футболках, толстовках. Это должен быть не просто логотип сайта, а что-то вроде спортивного бренда в рамках региона РФ. Название уже ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип с не совсем обычной идеей

    $10

    Необходим логотип для сайта небольшой компании по прокату лимузинов. Шаблон сайта будет этот http://www.templatemonster.com/demo/46548.html Сама идея лого: -Акула в горизонтальном положении(в прыжке). -Внутри нее лимузин. Логотип НЕ должен быть мультяшным. Необходимо предварительных 2 эскиза. Далее понравившийся дорабатываем.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад