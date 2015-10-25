Разработать логотип под нашу концепцию

Логотипы и ЗнакиЗакрыт63 заявки565 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно создать детальный, продуманный логотип  для проекта по инвестициям в криптовалюты (биткоин, лайткоин).

Нужно воплотить в жизнь нашу концепцию, идею и вместе её доработать.

НЕОБХОДИМО:

  • Логотип под нашу концепцию и размер 255х80px. Дизайн сайта уже есть.
  • Статичный лого и\или с легкой филигранной анимацией*
* - буквально 1-2 элемента, иллюстрирующих движение электрона/нейрона.

ОЖИДАЮ ОТ ВАС:

  • Примеры работ.
  • Цены в $ и количество вариантов, включенных в данную цену.
  • Стоимость доработки 1-го из разработанных Вами вариантов (если потребуется) или это включено в стоимость?
Возможна работа по этапам и через СБС.

Благодарю за внимание!

8 лет назад
Crtrd
41 годРумыния
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Логотип для хлебозавода

    $70

    Добрый день.  Необходим логотип для завода по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.  Название для использования в логотипе - Білогірський хлібзавод ТОВ "Украина 2001" Основные пожелания:  - ищем оригинальное стилистические решение  - создание знака (символа) в сочетании со шрифтовым оформлением  - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн торговой марки продуктов питания

    $55

    Наименование торговой марки «Chef de Grille» Дополнительная маркировка «фабрика-кухня» Продукт представляет собой второе блюдо, готовое к употреблению, к примеру, люля-кебаб и гарнир из гречневой каши с соусом. Обед герметично упакован в пластиковый лоток, который может разогреваться в микроволновой печи. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка фирменного стиля туристического комплекса

    Необходимо придумать яркий, свежий логотип и фирменный стиль туристическому комплексу, расположенному в горах. Туристический комплекс включает в себя несколько баз отдыха, на которых оказывают услуги проживания, питания, отдыха. Желательно, чтобы в названии была отражена тема ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип для спортивного проекта

    $25

    Требуется логотип для спортивного сайта. Логотип должен быть легким и запоминающимся. Будет использоваться как на сайте, так и на футболках, толстовках. Это должен быть не просто логотип сайта, а что-то вроде спортивного бренда в рамках региона РФ. Название уже ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип с не совсем обычной идеей

    $10

    Необходим логотип для сайта небольшой компании по прокату лимузинов. Шаблон сайта будет этот http://www.templatemonster.com/demo/46548.html Сама идея лого: -Акула в горизонтальном положении(в прыжке). -Внутри нее лимузин. Логотип НЕ должен быть мультяшным. Необходимо предварительных 2 эскиза. Далее понравившийся дорабатываем.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад