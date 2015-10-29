Создание логотипа для компании, занимающейся поставками пром. химии.

$120
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки216 просмотров
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Необходимо создать логотип для компании, занимающейся поставками промышленной химии.

8 лет назад
naMars
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$120
2 дня
Работа выполнена на очень высоком уровне. Светлана прекрасно справилась с задачей с первого раза попав в цель.
Виталий, большое спасибо за плодотворное сотрудничество! Все прошло очень оперативно, утверждение, оплата - исходники. Моя лучшая рекомендация.
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