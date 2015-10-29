Создание логотипа для компании, занимающейся поставками пром. химии.

Здравствуйте. Нужно создать детальный, продуманный логотип для проекта по инвестициям в криптовалюты (биткоин, лайткоин). Нужно воплотить в жизнь нашу концепцию, идею и вместе её доработать. НЕОБХОДИМО: [list][*][b]Логотип [/b]под нашу концепцию и размер 255х80px. Дизайн сайта уже есть. [*]Статичный лого ...