Создание логотипа фирмы.

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки248 просмотров
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Доброго времени суток.

Название фирмы "Империал". Два отделения: империал-окна, империал-потолки.

Сфера работы:

1) Империал-окна - изделия из ПВХ (окна, рамы, двери и тд), сайт -http://imperial-okna.by/

2) Империал-потолки - натяжные потолки,  сайт - http://imperial-potolki.by/

Сайты:

imperial-okna.by

imperial-potolki.by

Логотип должен гармонировать как с одним, так и с другим сайтом.

Уважаемые исполнители, прилагайте, пожалуйста, в заявках ссылки на конкретные примеры или портфолио созданных логотипов.

Вдвойне будет интересно сразу услышать предполагаемую концепцию логотипа.

С уважением, менеджер по развитию.

8 лет назад
Donny911
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад