Нарисовать логотип для сайта по фото.

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок251 просмотр
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Добрый день.

Хотим логотип  компании в виде детали как на фото. Что бы логотип максимально был похож на эту деталь.

Необходимо нарисовать логотип в цвете как на фото.

Необходимо нарисовать логотип в черно белом исполнении.

Логотип для сайта
8 лет назад
Tiger66
Иван 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
8 лет назад
$15
2 дня
Очень хорошо всё сделала. Умеет работать с логотипами и рисовать в программе. Буду еще обращаться. Спасибо.
Приятно работать с Иваном! Мгновенная оплата, понятное задание, буду рада сотрудничеству)