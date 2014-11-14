Отредактировать задний фон для сайта. Необходимо полностью убрать с фото самосвалы - сделать фото что бы виден был только борт карьера без самосвалов.
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо написать хорошую статью из текста по видео, статья с таблицами как на видео. Статья слово в слово. Вставленные Таблицы в тексте в тех местах что и на видео показываются. ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $1
Перевести таблицу из PDF в Эксель. Нужна таблица в Экселе, что бы можно было копировать данные.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Хотим логотип компании в виде детали как на фото. Что бы логотип максимально был похож на эту деталь. Необходимо нарисовать логотип в цвете как на фото. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать базу email адресов. БАШЕННЫЕ КРАНЫ, БЕТОНОМЕШАЛКИ, ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (2305) http://b2b-russia.ru/rubricator/company/0/0/432/1/0 Скопировать адрес E-mail ( правой кнопкой по E-mail - Копировать адрес электронной ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. надо сделать отдельную позицию отображения своего модуля как на фото. Сайт на Joomla 1.5 www.modeli96.ruHTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо переделать путь по сайту www.instrument-osnastka.ru, «хлебные крошки» из нижней части сайта перенести на вверх.Завершен10 лет назад
www.catmodels.ru Необходимо сделать нормальное отображение товаров в категории, ровным списком примерно как в прикрепленном файле. Также необходимо настроить VirtueMart под одностраничное оформление заказа.Завершен10 лет назад
Необходимо переделать немного шапку сайта www.modeli96.ru, удалить "Размер шрифта:" как показано на рисунке (shapka1). И вставить новый фон (newfon.png ) который больше по высоте. В итоге должно выглядеть как на рисунке newshapka.pngЗавершен10 лет назад
Необходимо переделать путь по сайту, "хлебные крошки" из нижней части сайта перенести на вверх. Фото во вложении. фото 1 как сейчас. фото2 как примерно надо. ...Завершен11 лет назад
Необходимо привести каталог в нормальный вид: Сайт: http://www.firstmining.ru/, редакция малый бизнес. 1. Убрать отображение товаров в нижней части в категории "дробилки" (см.рис.1) 2. Сделать понятную, удобную ...1С-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходима консультационная помощь по разработке сайта на 1С Битрикс www.firstmining.ru стандартный шаблон. Цена по договоренности. Оплата Яндекс Деньгами. Связь по аське или телефону. Могу позвонить в любой город России. Вопросы стандартные, по меню, инфоблокам, созданию ...1С-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо наполнить сайт www.ip96.ru товарными позициями. Товарные позиции надо будет брать с сайта www.cortemgroup.ru Пример: На сайте: http://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80032ff.html На сайте www.ip96.ru: http://www.ip96.ru/index.php/svetotehnicheskaja-produkcija/vzryvozashhishhennye-fonari/securlux/securlux-adalit-l10-detail ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый День. Необходимо сделать вывод модуля слайдера изображений iNow Slider на сайте www.modeli96.ru как показано на рис.1 Сейчас его нельзя отобразить так как в шаблоне нету позиции расположения как показано на рис.1 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Скачать все фотографии с сайта diecastmodels.co или весь сайт с фотографиями, главное что бы можно было сразу иметь все фото товаров.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо удалить вредоносный код на сайте www.uralts66.ru. Причина состоит в следующим, когда "набираешь" в Google и Yandex к примеру домен www.uralts66.ru то по сылке нельзя перейти на сайт. Оплата Яндекс Деньгами.Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходим модуль вывода категорий для Joomla VirtueMart как на сайте http://www.toolspoint.ru/. 444-285-865 [email protected]Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть иностранный сайт http://www.miniature-construction-world.co.uk Есть мой сайт http://www.modeli96.ru/ Работа заключается в переводе текста (через любой переводчик) в описании обзора модельки на сайте http://www.miniature-construction-world.co.uk Перевод текста главное что бы был понятен. Пример ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать сортировку артикулов в Virtue Mart Joomla по возрастанию. Пример где нужно сделать http://www.instrument-osnastka.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=41 444-285-865 [email protected]Прочеенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо вставить фон для сайта www.ip96.ru, фон есть в psd исходнике в хорошем качестве. Главное требование что бы фон на сайте смотрелся хорошо при разных разрешениях и во всех браузерах. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад