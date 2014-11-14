Tiger66

Иван Tiger66

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SEKIRA96
Кирилл 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Убрать с фото самосвалы
все супер)
быстро, хорошо, не дорого.
Ответный отзыв
federikos
Фёдор 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Написать статью из текста видео.
Отличный заказчик - четкое задание, мгновенная оплата. Рекомендую.
Работа выполнена хорошо.
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ZakkWild
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Перевести таблицу из PDF в Эксель.
Замечательный заказчик. Понравилось работать. Рекомендую.
Всё хорошо, спасибо.
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tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать логотип для сайта по фото.
Приятно работать с Иваном! Мгновенная оплата, понятное задание, буду рада сотрудничеству)
Очень хорошо всё сделала. Умеет работать с логотипами и рисовать в программе. Буду еще обращаться. Спасибо.
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call007
Эдуард 
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Правильное отображение страниц сайта при изменении
Joomla
Рад сотрудничеству, рекомендую.
Человек очень хорошо разбирается в своем деле, очень понравилось с ним работать, помог с проектом очень быстро и качественно, быстро отредактировал файл моего проекта и исправил все мои ошибки, хорошее и легкое общение по ICQ с пониманием того что необходимо выполнить,всем рекомендую, мне понравилось, буду обращаться к нему и в будущем.
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