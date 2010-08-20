call007

Эдуард Шевцов call007

 
33 годаРоссия/Краснодар
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Предлагаю качественную html-верстку макетов любой сложности

Приветствую Вас на своей странице!

Если Вам нужна качественная ручная верстка .psd макета, которая будет отображаться одинаково во всех браузерах - то Вы попали по адресу!

Почему стоит иметь дело со мной?

1) Во-первых, это качественный xhtml и css код, которые проходят валидацию в сервисе W3C.

2) Кроссбраузерность. Все браузеры одинаково увидят и покажут страницу, сверстанную мною. Даже старый IE6 не будет забыт.

3) Блочная верстка. Я верстаю исключительно блоками, так как при их использовании код получается намного читаемым и семантическим.

4) Оптимизация SEO. Все заголовки, весь контент будут расположены в коде так, как этого требуют известные поисковики.

5) Отображение без загруженной графики. Верстка будет иметь интуитивно понятный интерфейс даже, если у пользователя не загрузится графика.

6) Верстка будет заточена под любые разрешения экранов, начиная с 800px по ширине, если это позволяет дизайн сайта.

7) Понятный для программиста код. В моем html коде очень трудно запутаться, так как он не громоздкий и, где необходимо, стоят комментарии.

8) И, конечно же, я даю гарантию на свою верстку. Если Вы найдете какие либо баги, недочеты - я исправлю их бесплатно в кратчайшие сроки!

Качество своих услуг я могу подтвердить трех летним опытом верстки макетов различной сложности. А также тем, что официально работаю по профессии html-верстальщика больше года в профессиональной веб-студии.

Дизайн сайтаHTMLCSSВерстка макета
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Отзывы заказчиков
dnepryanin
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Добавить иконку в футер + вконтакте виджет
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Tiger66
Иван 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Правильное отображение страниц сайта при изменении
Человек очень хорошо разбирается в своем деле, очень понравилось с ним работать, помог с проектом очень быстро и качественно, быстро отредактировал файл моего проекта и исправил все мои ошибки, хорошее и легкое общение по ICQ с пониманием того что необходимо выполнить,всем рекомендую, мне понравилось, буду обращаться к нему и в будущем.
Рад сотрудничеству, рекомендую.
Ответный отзыв
tz-seo
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
$9
10 баллов
13 лет назад
Убрать ошибки в css и html
Отлично и быстро справился с заданием. По качеству и цене - лучше исполнителя не найдете. Настоятельно рекомендую! Спасибо:)
Отличный заказчик. Правильно поставлена задача и своевременно призведена оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
autogen
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
5 баллов
13 лет назад
Наполнить сайт контентом (Modx)
Хороший верстальщик, рекомендую.
Всё хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв
rdshxt75
Рэдрик 
38 летЧерногория
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Верстка под Joomla 1.5
Прекрасный исполнитель! Задание выполнено в точности как и требовалось. Мало того, Эдуард, сам поставил несколько дополнительных модулей (хотя про них речи изначально не было) и постоянно предлагал полезные конструктивные решения. Рекомендую!
Приятный в общении заказчик. Умеет чётко поставить задачу. Оплату за работу производит вовремя. Надеюсь, ещё с ним сработаемся.
Ответный отзыв