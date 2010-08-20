Предлагаю качественную html-верстку макетов любой сложности

Приветствую Вас на своей странице!

Если Вам нужна качественная ручная верстка .psd макета, которая будет отображаться одинаково во всех браузерах - то Вы попали по адресу!

Почему стоит иметь дело со мной?

1) Во-первых, это качественный xhtml и css код, которые проходят валидацию в сервисе W3C.

2) Кроссбраузерность. Все браузеры одинаково увидят и покажут страницу, сверстанную мною. Даже старый IE6 не будет забыт.

3) Блочная верстка. Я верстаю исключительно блоками, так как при их использовании код получается намного читаемым и семантическим.

4) Оптимизация SEO. Все заголовки, весь контент будут расположены в коде так, как этого требуют известные поисковики.

5) Отображение без загруженной графики. Верстка будет иметь интуитивно понятный интерфейс даже, если у пользователя не загрузится графика.

6) Верстка будет заточена под любые разрешения экранов, начиная с 800px по ширине, если это позволяет дизайн сайта.

7) Понятный для программиста код. В моем html коде очень трудно запутаться, так как он не громоздкий и, где необходимо, стоят комментарии.

8) И, конечно же, я даю гарантию на свою верстку. Если Вы найдете какие либо баги, недочеты - я исправлю их бесплатно в кратчайшие сроки!

Качество своих услуг я могу подтвердить трех летним опытом верстки макетов различной сложности. А также тем, что официально работаю по профессии html-верстальщика больше года в профессиональной веб-студии.