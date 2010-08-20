Приветствую Вас на своей странице!
Если Вам нужна качественная ручная верстка .psd макета, которая будет отображаться одинаково во всех браузерах - то Вы попали по адресу!
Почему стоит иметь дело со мной?
1) Во-первых, это качественный xhtml и css код, которые проходят валидацию в сервисе W3C.
2) Кроссбраузерность. Все браузеры одинаково увидят и покажут страницу, сверстанную мною. Даже старый IE6 не будет забыт.
3) Блочная верстка. Я верстаю исключительно блоками, так как при их использовании код получается намного читаемым и семантическим.
4) Оптимизация SEO. Все заголовки, весь контент будут расположены в коде так, как этого требуют известные поисковики.
5) Отображение без загруженной графики. Верстка будет иметь интуитивно понятный интерфейс даже, если у пользователя не загрузится графика.
6) Верстка будет заточена под любые разрешения экранов, начиная с 800px по ширине, если это позволяет дизайн сайта.
7) Понятный для программиста код. В моем html коде очень трудно запутаться, так как он не громоздкий и, где необходимо, стоят комментарии.
8) И, конечно же, я даю гарантию на свою верстку. Если Вы найдете какие либо баги, недочеты - я исправлю их бесплатно в кратчайшие сроки!
Качество своих услуг я могу подтвердить трех летним опытом верстки макетов различной сложности. А также тем, что официально работаю по профессии html-верстальщика больше года в профессиональной веб-студии.
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