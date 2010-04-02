Требуется вёрстка проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки265 просмотров

Доброго всем вечера. Требуется вёрстка проекта.

Подробности отошлю всем в пм тем верстальщикам, портфолио которых понравится.

В Пм не пишите, пожалуйста.

15 лет назад
alex_gall
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

call007
Эдуард 
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$70
2 дня
И опять всё отлично)))) Рекомендую всем этого специалиста. PS Если, конечно, он не будет занят моими проектами=)
Нормальный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

call007
Эдуард 
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад