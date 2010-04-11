Верстка и настройка админки для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки140 просмотров

Необходимо сверстать готовый шаблон и настроить админку на Drupal для сайта Центра поддержки детей-сирот.

Drupal
15 лет назад
Modernbt
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

feleodevco
Фёдор 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$33
10 дней
Несмотря на то, что в начале работы у нас с исполнителем возникли кое-какие неувязки, конечным результатом я осталась довольна. На все замечания по верстке Федор отреагировал и исправил в установленные сроки, а настройка cms drupal сразу была выполнена на высоком профессиональном уровне.
В начале работы у нас действительно возникли кое-какие неувязки, которые были устранены благодаря плодотворным переговорам с заказчиком, в целом сотрудничеством доволен, было предоставлено грамотное ТЗ, а сдача-приемка работ прошла на высшем уровне и была своевременно проведена оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

feleodevco
Фёдор 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад