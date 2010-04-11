Верстка и настройка админки для сайта

Несмотря на то, что в начале работы у нас с исполнителем возникли кое-какие неувязки, конечным результатом я осталась довольна. На все замечания по верстке Федор отреагировал и исправил в установленные сроки, а настройка cms drupal сразу была выполнена на высоком профессиональном уровне.