Приватно для complite

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка104 просмотра

Необходимо убрать лишнюю флеш-картинку в интернет-магазине, плюс сделать сайт "резиновым".

15 лет назад
yanavoloshina
51 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

complite
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Сделано все быстро и качественно! Спасибо, Игорь!
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

complite
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад