Нужна качественная верстка вот этого: http://www.exilibris.com/_files/tmp/io-01.jpg макета. Детальное ТЗ: 1) Рабочая область растягивается на всю ширину браузера. Рабочую область нужно обвести какой-нить рамкой и сделать небольшые отступы от краев. ...
Найти причину косяка в експлорере
Страница имеет небольшой косяк в интернет експлорере, его надо устранить, цена договорная. Пишите в приват.
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