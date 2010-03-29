Нужно нарезать макет из PSD и сделать верстку формы обратной связи
Подправить меню для Shop-Script PREMIUM
ТЗ
Нужно подправить левое меню. А именно:
1. Каталог должен быть раскрыт. Т.е. Все категории, подкатегории, под-под категории, все должно отображаться на всех страницах. Как сейчас (http://zooshop.golianovo.info/)
2. Первая категория (корень) должна отображаться ссылкой и находится в блоках (в таких, где сейчас надпись Categories http://osc.template-help.com/osc_23045/index.php)
3. Подкатегории и под-подкатегории должны отображаться так же как тут (http://osc.template-help.com/osc_23045/index.php)
4. Верстка левого меню в div + css.
5. Дизайн такой же как тут: (http://osc.template-help.com/osc_23045/index.php)
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