Подправить меню для Shop-Script PREMIUM

ТЗ

Нужно подправить левое меню. А именно:

1. Каталог должен быть раскрыт. Т.е. Все категории, подкатегории, под-под категории, все должно отображаться на всех страницах. Как сейчас (http://zooshop.golianovo.info/)

2. Первая категория (корень) должна отображаться ссылкой и находится в блоках (в таких, где сейчас надпись Categories http://osc.template-help.com/osc_23045/index.php)

3. Подкатегории и под-подкатегории должны отображаться так же как тут (http://osc.template-help.com/osc_23045/index.php)

4. Верстка левого меню в div + css.

5. Дизайн такой же как тут: (http://osc.template-help.com/osc_23045/index.php)