Доброго Времени суток.Мне Необходима вёрстка Дизайна.

Ниже Фото Дизайна которые необходимо сверстать.Прошу писать Цену и Контакты.

После того как мне будет подходить цена я свяжусь с Верстальщиком и мы Обговорим Дело.Возможно необходимо будет сверстать одну страницу.Поэтому прошу указывать Стоимость работы за одну страницу и за несколько.