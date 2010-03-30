Верстка с копипастом страницы

Надо скопировать страницу со всеми ссылками http://us.blizzard.com/ru-ru/games/

Блок прочие игры убрать

Крупное название "ИГРЫ" заменить на "сервера"

Создать блок в соответствии с версткой сайта с картинками и текстом выше блока в разработке. Картинки взять из прочих игр а текст дам. Текст с рисунками будет разбит на 4 блока и там будет текст о серверах и как играть + ссылки на скачивания. Текст будет похож на: http://www.playground.ru/server/bnet/

4 столбика Warcraft Starcraft Diablo WoW (рисунок над текстом)

Про Warcraft Starcraft Diablo взять с http://www.playground.ru/server/bnet/

про wow

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Он-лайн игра WoW - это отдельный мир, где Вы - главный герой, живущий своей жизнью. Вы, своими руками создаете отдельный мир вашего персонажа. Вы имеете возможность выбрать любую расу (Люди, Орки, Кровавые Эльфы, Дренеи и тд.) и любой класс вашего персонажа (Маги, Воины, Разбойники, Друиды и тд.) и придать ему желанный внешний вид.

Кто знает? Может, вы станете простым рыбаком или великим магом, возможно, будете добывать руду или зачаровывать оружие, ведь перед вами огромный выбор профессий, скилов и умений.

Действие всей игры разворачивается в королевстве Азерот — часть вымышленной вселенной WoW. Вы, вместе тысячей игроков со всей России можете одновременно находиться в одном и том же мире. Победит добро или зло, альянс или орда - все зависит лишь от Вас.

Возможно, именно Вы, приведете свою расу к победе в великой войне на просторах игрового мира Warcraft.

Если желаете испытать захватывающие приключения, иметь возможность вступать в гильдии и сражаться с врагами за власть и славу, тогда мы ждем именно Вас на игровых серверах wow-russian.

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Страница будет размещена на battle2.net Текст с http://www.playground.ru/server/bnet/.

Оплата по завершению работы.