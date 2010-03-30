Вёрстка нескольких страниц

Требуется из шаблонов сверстать 3 странички - главная, основная страничка с контентом и с прокручивающимся списком картинок на js.

Всё подробно указано в ТЗ: dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/tz.docx

Главная: dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/1.png

Контент: dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/2.png

dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/2_1.png

Анимированный список:

dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/3.png

dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/3_1.png

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