Необходимо на главную сайта добавить текст, который я дам. Строго валидная, кроссбраузерная верстка.
Вёрстка нескольких страниц
Требуется из шаблонов сверстать 3 странички - главная, основная страничка с контентом и с прокручивающимся списком картинок на js.
Всё подробно указано в ТЗ: dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/tz.docx
Главная: dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/1.png
Контент: dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/2.png
dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/2_1.png
Анимированный список:
dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/3.png
dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/3_1.png
Оставляйте свои предложения по времени и цене в этой теме, личным сообщением на этом сайте или сразу на почту roman.ribalchenko [at] gmail.com
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