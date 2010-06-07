Вставка линков + прописка метатегов.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок194 просмотра

Нужно оптимизировать каждую страницу сайта ,для детского ин-магазина www.happykid.biz по параметрам, которые подлежат оптимизации-

* Заголовок страницы (Title)

* Мета - тэги (Meta-tags)

o ключевые слова (keywords)

o описание (description)

* Содержание страницы

o частота слов

o вес слов

o расположение

Либо помочь разобраться самой!

15 лет назад
happykid
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

In-TAME
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$30
2 дня
Спец в своем деле, мне очень помог, спасибо! Указал на ошибки и сам же исправил их, что не каждый делает, много ценного подсказал . Все понятно, четко и грамотно. Буду еще обращаться обязательно!
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

In-TAME
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Срочная верстка макетов в HTML

    $30

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно срочно отверстать 5 макетов дизайн сайта. Макеты приложены к письму. Если устроят условия дам PSD. Качество лучшее. Примеры верстки как www.audit.tj. Все должно быть кроссбраузерно, ...

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка темы для движка смф

    $50

    Требуется вставить нужную нам шапку в шаблон движка SMF, а также изменить его цветовую гамму и оформление согласно нашего ТЗ. Работы максимум на 5-6 часов. Бюджет - 50 долл. Оплата - ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натянуть дизайн на движок трекера

    $50

    Нужно натянуть дизайн на вот такой трекер http://ppkbb3cker.ru/ Требования к кандидату: Опыт работы с версткой от 1-го года. Кросбраузерная верстка DIV. Наличие примеров работ. Отсутствие отрицательных отзывов. Заявки оставляем ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка дизайна веб сайта

    Необходимо сверстать макет до воскресенья до 12 по Мск ! Обязательные требования: На Дивах,Резина,Чистый аккуратный Валидный Код,Кроссербраузерность (включая ие 6 хром и т.д.),Сео оптимизированная, 100 % идентичности верстки с дизайном. Макет в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка под wordpress

    $50

    Нужно переверстать сайт www.webstudyo.gr под формат wordpress. Рекомендуется использовать готовые "фирменные" темплайты

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поправить верстку

    Есть сайт http://bru.kiev.ua/ и верстка при разрешении 1024 на 768 вобще слетала. Пока что там сделали за 5 минут экстренное решение джаваскриптом, чтоб при 1024 на 768 верстка не портилась. Так вот задача, нужно, ...

    JavaScript
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка на Joomla

    $500

    Задачи таковы. 1. Есть готовый дизайн (.psd hi-res ,в слоях), который необходимо натянуть на уже работающий сайт. Сложность верстки оценивается как средняя. В данный момент сайт работает ...

    Joomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа над сайтом визиткой

    $15

    Наш сайт cvhpartnership dot com требует дорабатки в плане 1. на страницах с текстом менюшки убрать. там где меню остается оно должно быть закрытым. сейчас ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад