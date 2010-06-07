Нужно сверстать шаблон для Jommla 1.5, Главаная стр + 2 внутренние. Подробное описание находится в архиве. Сроки 2-3 дня.
Вставка линков + прописка метатегов.
Нужно оптимизировать каждую страницу сайта ,для детского ин-магазина www.happykid.biz по параметрам, которые подлежат оптимизации-
* Заголовок страницы (Title)
* Мета - тэги (Meta-tags)
o ключевые слова (keywords)
o описание (description)
* Содержание страницы
o частота слов
o вес слов
o расположение
Либо помочь разобраться самой!
Выбранный исполнитель
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