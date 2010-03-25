Нужно сверстать шаблон для Jommla 1.5, Главаная стр + 2 внутренние. Подробное описание находится в архиве. Сроки 2-3 дня.
Верстка под wordpress
Нужно переверстать сайт www.webstudyo.gr под формат wordpress.
Рекомендуется использовать готовые "фирменные" темплайты
Заявки фрилансеров
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