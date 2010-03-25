Верстка под wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок173 просмотра

Нужно переверстать сайт www.webstudyo.gr под формат wordpress.

Рекомендуется использовать готовые "фирменные" темплайты

WordPress
15 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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