Валидная верстка одной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки173 просмотра

Требуется поправить верстку одной страницы, чтобы она прошла валидацию. Адрес в приложении. При этом все остальные страницы и логика работы сайта измениться не должны. По сути, тут 2 момента:

1. Существует ли валидный код вставки на страницу Windows Media Player?

2. Похоже, что где-то потеряны (или наоборот, есть лишние) теги. Поправить.

15 лет назад
tri777ki
Игорь 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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