Есть уже готовый шаблон для Joomla, необходимо его немного подкорректировать и сделать календарь новостей. Посмотреть шаблон можно тут: http://goodreclama.com/startuplab/ готовый вариант должен выглядеть как на скриншоте!
Валидная верстка одной страницы
Требуется поправить верстку одной страницы, чтобы она прошла валидацию. Адрес в приложении. При этом все остальные страницы и логика работы сайта измениться не должны. По сути, тут 2 момента:
1. Существует ли валидный код вставки на страницу Windows Media Player?
2. Похоже, что где-то потеряны (или наоборот, есть лишние) теги. Поправить.
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