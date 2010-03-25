Валидная верстка одной страницы

Требуется поправить верстку одной страницы, чтобы она прошла валидацию. Адрес в приложении. При этом все остальные страницы и логика работы сайта измениться не должны. По сути, тут 2 момента:

1. Существует ли валидный код вставки на страницу Windows Media Player?

2. Похоже, что где-то потеряны (или наоборот, есть лишние) теги. Поправить.