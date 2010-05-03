Верстка сайта (4 страницы) в html

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  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок431 просмотр

Нужно быстро, аккуратно и кроссбраузерно сверстать 4 страницы сайта (исходники в psd).

HTML
15 лет назад
maryl
Мария 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
37 минут назад
15 лет назад
$45
2 дня
Отличный дизайн, быстрое исполнение. Спасибо!
отличный заказчик, Приятно было с ним работать, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
37 минут назад
15 лет назад
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HTML-верстка

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